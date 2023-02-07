بالفيديو.. "آل الشيخ" يتكفل بجائزة لطفلة تايلاندية معاقة مشاركة بمسابقة السنة النبوية
أعلن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، عن تكفل الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية لطفلة تايلاندية معاقة حفظت 40 حديثًا خلال مشاركتها في المسابقة الوطنية للسنة النبوية التي نفذتها الوزارة في تايلاند، ولم يحالفها الحظ بالفوز، في لفتة كريمة نالت استحسان وثناء الجميع.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لتكريم الفائزين بمسابقة السنة النبوية، الذي أقيم اليوم بحضور رئيس الوزراء التايلندي وحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ياسر الدوسري، وسفير المملكة لدى بانكوك، وقيادات العمل الإسلامي في مملكة تايلاند.
وقال الدكتور العنزي: إن الوزير آل الشيخ وجه بتقديم مكافأة مالية لطفلة تايلاندية معاقة حفظت 40 حديثًا خلال مشاركتها في المسابقة الوطنية للسنة النبوية التي نفذتها الوزارة في تايلاند ولم يحالفها الحظ بالفوز، وستسلم لوالدها.
وبيّن العنزي أن هذه اللفتة الكريمة ليست هي الأولى من معاليه؛ حيث وجه قبل ذلك بتكريم المرأة الوحيدة التي شاركت في المسابقة القرآنية في تايلاند ولم يحالفها الحظ، ونسأل الله أن يتقبل منه ويجزيه خير الجزاء.
فيما أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ياسر الدوسري، أن الوزير آل الشيخ مبادر دائمًا وسبّاق في فعل الخير، ومثل هذه المبادرة الكريمة واللفتة الإنسانية تدلّ على شيء عظيم في هذا الإنسان، وهذا لا شك ديدن بلادنا المباركة وقيادتنا الحكيمة التي دائمًا تمدّ يد العون والعطاء للجميع، سائلًا الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين.
يذكر أن التصفيات الأولية للمسابقة الوطنية للسنة النبوية التي نفذتها الوزارة في تايلاند أقيمت خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023م في بانكوك، ويبلغ مجموع جوائزها 1.950.000 مليون بات.