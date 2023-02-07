بالفيديو.. "آل الشيخ" يتكفل بجائزة لطفلة تايلاندية معاقة مشاركة بمسابقة السنة النبوية

فيما أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ياسر الدوسري، أن الوزير آل الشيخ مبادر دائمًا وسبّاق في فعل الخير، ومثل هذه المبادرة الكريمة واللفتة الإنسانية تدلّ على شيء عظيم في هذا الإنسان، وهذا لا شك ديدن بلادنا المباركة وقيادتنا الحكيمة التي دائمًا تمدّ يد العون والعطاء للجميع، سائلًا الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين.