شاهد "ذروة زخة التوأميات".. 3 آلاف من الشهب المميزة تظهر بسماء الإمارات

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية المهندس محمد شوكت عودة، في بيان أورده لـ"سبق" أنه ومن خلال هذه الصور تمكنت الشبكة من رسم مدار 1201 شهاب قبل دخوله للغلاف الجوي في الليلة الأولى، ورسم مدار 1065 شهابًا لليلة الثانية، ورسم المدار يعني تحديد العناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي كانت تدور حول الشمس قبل اصطدامها بالأرض وشكّلت الشهاب الذي تم تصويره، ولا يمكن رسم المدار إلا إن تم تصوير نفس الشهب من قِبَل أكثر من محطة؛ حيث يمكن من خلال حساب المثلثات تحديد العناصر المدارية للحبيبات الغبارية هذه.