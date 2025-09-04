"ليڤن ليوان" يضع الجودة والسلامة في الصدارة ويحقق أكثر من 3.5 مليون ساعة عمل آمنة

وقد ظل فريق مشروع «ليڤن ليوان»، ومنذ عام 2024 يعمل بلا انقطاع لبناء وجهة مميّزة، مثبتًا أن الجودة الإنشائية، وسلامة العاملين، وجهان لعملة واحدة. ويعكس هذا الأداء التزام الشركة تجاه موظفيها وشركائها وسكّانها المستقبليين. حيث تجاوز متوسط الحضور 750 مهندسا وعاملا يوميًا، كما حافظ المشروع على مستويات قياسية من السلامة والإنتاجية بفضل إدارة ميدانية آمنة وفعّالة.