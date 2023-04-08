"التعاون الإسلامي": الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة للمسلمين فقط

وجدّد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمته أمام الاجتماع؛ موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع بالقدس الشريف تدهورًا، نتيجة تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام الأقصى المبارك، والاعتداءات الوحشية على المصلين، وإصابة واعتقال المئات منهم.