المملكة تعزز حماية أطفالها من مخاطر الرقمنة وروبلوكس تتجاوب

تشهد المنصات الإلكترونية والألعاب التفاعلية إقبالًا واسعًا من الأطفال والمراهقين، غير أن بعض هذه البيئات الرقمية تواجه انتقادات بسبب استدراج صغار السن وفتح منافذ للتأثيرات السلوكية السلبية، ومن أبرز تلك المخاطر غرف المحادثات الكتابية والصوتية التي تمثل تهديدًا مباشرًا على سلامة النشء.
وانطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المجتمع، أولت المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هذا الملف أهمية كبرى، وسخرت جهودها لحماية الأطفال والمراهقين من سلبيات الرقمنة، والعمل على توفير تجربة رقمية سليمة تتماشى مع تطلعات المجتمع.
وبفضل قوة تأثير المملكة إقليميًا وعالميًا، تجاوبت شركة روبلوكس مع هذه الجهود من خلال سلسلة من الإجراءات شملت إيقاف خاصية المحادثات مؤقتًا في المملكة تمهيدًا لتطوير أدوات رقابية أكثر فاعلية لحماية المستخدمين، وحجب أكثر من 300 ألف لعبة ضمن فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، وتنقية نتائج البحث داخل المنصة من المخرجات غير الملائمة أو المخلة بالآداب، بما يضمن تجربة آمنة ومناسبة للأطفال والمراهقين مع الحفاظ على مزايا الإبداع والتعلم.
وقد عكست هذه الإجراءات التزام المملكة بحماية صغار السن من المخاطر الرقمية، وفي الوقت ذاته وفرت بيئة تشجع على الابتكار وتنمية المهارات وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، بما ينسجم مع قيم المجتمع السعودي والعربي.
وما تحقق مع روبلوكس ليس خطوة منفردة، بل يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لتأمين بيئة رقمية آمنة عبر مراقبة المحتوى وتطوير آليات البلاغات وتعزيز الاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع كبريات المنصات العالمية.