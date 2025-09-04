المملكة تعزز حماية أطفالها من مخاطر الرقمنة وروبلوكس تتجاوب

وبفضل قوة تأثير المملكة إقليميًا وعالميًا، تجاوبت شركة روبلوكس مع هذه الجهود من خلال سلسلة من الإجراءات شملت إيقاف خاصية المحادثات مؤقتًا في المملكة تمهيدًا لتطوير أدوات رقابية أكثر فاعلية لحماية المستخدمين، وحجب أكثر من 300 ألف لعبة ضمن فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، وتنقية نتائج البحث داخل المنصة من المخرجات غير الملائمة أو المخلة بالآداب، بما يضمن تجربة آمنة ومناسبة للأطفال والمراهقين مع الحفاظ على مزايا الإبداع والتعلم.