"المديفر" يزور عددًا من الشركات الصينية لمناقشة تعزيز التعاون في قطاع التعدين

كما زار وفد الوزارة بقيادة المهندس البابطين، مقرَّ شركة ‏North China Rare Earth في مدينة باوتو الصينية، وهي من كبرى الشركات العالمية المنتجة لخام معادن الأرض النادرة، واطلع على مصنع المعالجة والتكرير للمواد الأولية والتي تستخدم في العديد من التطبيقات المتطورة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والإلكترونيات، كما زار شركة JL MAG التي تعد أيضًا إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة معدن المغناطيس المستخدم في كثير من الصناعات الحديثة أبرزها محركات السيارات الكهربائية، وشركة ‏CATL الصينية التي تعد من أكبر الشركات العالمية في صناعة البطاريات وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.