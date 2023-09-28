"المديفر" يزور عددًا من الشركات الصينية لمناقشة تعزيز التعاون في قطاع التعدين

زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه وكيل الوزارة للتطوير التعديني المهندس تركي بن عبدالرحمن البابطين، وعدد من قيادات القطاع، عددًا من الشركات الصينية، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع التعدين والصناعات المعدنية.
وزار المديفر مقرَّ شركة تيانشي في ضواحي مدينة شنغهاي الصينية، وعقد لقاء مع قياداتها التنفيذية، واطلع على مصنع تكرير وإنتاج هيدروكسيد الليثيوم ومركبات الليثيوم الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والتعرف على وسائل وتقنيات الإنتاج الحديثة التي تعد من أهم عناصر المعادن الداخلة في صناعة خلايا البطاريات.
كما زار وفد الوزارة بقيادة المهندس البابطين، مقرَّ شركة North China Rare Earth في مدينة باوتو الصينية، وهي من كبرى الشركات العالمية المنتجة لخام معادن الأرض النادرة، واطلع على مصنع المعالجة والتكرير للمواد الأولية والتي تستخدم في العديد من التطبيقات المتطورة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والإلكترونيات، كما زار شركة JL MAG التي تعد أيضًا إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة معدن المغناطيس المستخدم في كثير من الصناعات الحديثة أبرزها محركات السيارات الكهربائية، وشركة CATL الصينية التي تعد من أكبر الشركات العالمية في صناعة البطاريات وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وناقش نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خلال هذه اللقاءات فرص التعاون في تكامل سلاسل إمداد المعادن الحرجة والإستراتيجية لعدد من الصناعات سواء في التعدين، والمعالجة، وبحث جذب الاستثمارات النوعية بين المملكة والصين في الصناعات المعدنية الحديثة والمتقدمة.