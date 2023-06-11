فيديو.. "الفالح": ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين كوننا الاقتصاد الأكبر بالشرق الأوسط

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بصفتنا شريكاً للصين في العالم العربي وبوابة لها، ولكوننا كذلك الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نمواً في العالم خلال العام الماضي، فنحن ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين، ويسهم في نمو وتطور علاقاتهما.