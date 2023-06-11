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فيديو.. "الفالح": ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين كوننا الاقتصاد الأكبر بالشرق الأوسط

قال: الوقت حان لتكون بكين شريكاً إستراتيجياً رئيساً للتنمية في المنطقة
فيديو.. "الفالح": ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين كوننا الاقتصاد الأكبر بالشرق الأوسط
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قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بصفتنا شريكاً للصين في العالم العربي وبوابة لها، ولكوننا كذلك الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نمواً في العالم خلال العام الماضي، فنحن ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين، ويسهم في نمو وتطور علاقاتهما.

ولفت الفالح، في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، إلى أن الوقت حان لتكون الصين شريكاً إستراتيجياً رئيساً للتنمية في المنطقة، مؤكداً أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يوفر فرصاً واعدة للاستثمار.

وأكّد وزير الاستثمار، أن المملكة ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.

وشدّد الفالح، على أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجاً لإستراتيجية الاستثمار في المنطقة.

وزير الاستثمار
خالد الفالح
مؤتمر الأعمال العربي الصيني

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