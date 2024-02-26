محليات

بحثًا عن "الفقع".. ضبط 4 مواطنين لدخولهم مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي

تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المضبوطات للجهات المختصة
بحثًا عن "الفقع".. ضبط 4 مواطنين لدخولهم مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة (10,000) ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
الفقع

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