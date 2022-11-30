"الموارد البشرية": بدء انتقال مستفيدي الضمان السابق إلى "منصة الدعم والحماية الاجتماعية"

ويمكن للمستفيد الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04 / 12 / 2022، إذ تم إعلان نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27 / 10 / 2022م، إضافة إلى أنه ستُعلَن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26 / 12 / 2022م. كما يمكن للجميع التسجيل في جميع الأوقات؛ إذ سيكون متاحًا عبر رابط المنصة .