هل تحترق الأرض لو اقتربت من الشمس ميلًا؟.. "المسند" يوضح بإجابة قاطعة

وأضاف: "عندما تكون في أبعد نقطة عن الشمس (الأوج) يكون بعدها نحو 152 مليون كم، وعليه يتضح أن الأرض تقترب من الشمس إلى 5 ملايين كم في الشتاء ولا تحترق؛ لأن الخالق الحكيم جعل هذا القدر من التفاوت المكاني الذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم".