هل تحترق الأرض لو اقتربت من الشمس ميلًا؟.. "المسند" يوضح بإجابة قاطعة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إنه يسمع أحيانًا من يقول: "لو اقتربت الأرض من الشمس مقدار ميل، أو متر لاحترقت الأرض ومن عليها"؛ مشيرًا إلى أن "هذه معلومة مغلوطة بلا شك".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس"، أن "كوكب الأرض لا يزال يقترب ويبتعد عن الشمس، لأن مداره بيضاوي الشكل (إهليلجي)، وعندما تقترب الأرض من الشمس (الحضيض) يكون بُعدها نحو 147 مليون كم.
وأضاف: "عندما تكون في أبعد نقطة عن الشمس (الأوج) يكون بعدها نحو 152 مليون كم، وعليه يتضح أن الأرض تقترب من الشمس إلى 5 ملايين كم في الشتاء ولا تحترق؛ لأن الخالق الحكيم جعل هذا القدر من التفاوت المكاني الذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم".
وتابع: "لو افترضنا أن الأرض اقتربت إلى أقل من 147 مليون كم 5، أو ابتعدت إلى أكثر من 152 مليون كم، (ببضعة) ملايين من الكيلومترات فالحياة قائمة، ولكن النظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير؛ هذا والله أعلم وأحكم".