شريان الحياة الوحيد يتوقّف.. إسرائيل "تحرم" الأونروا من تقديم المساعدة إلى شمال غزة

وأضاف لازاريني، وفق "سكاي نيوز عربية": على الرغم من المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق على أي من قوافل الأونروا الغذائية إلى الشمال بعد الآن، وهذا أمر شائن ومقصود لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود.