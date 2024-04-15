"إنترناشونال بروبرتي ميديا" تطلق "سعودي آريبيا بروبرتي أواردز" أول جائزة عقارية عالمية تحمل اسم المملكة العربية السعودية

وأضاف: إن الإنجازات البارزة التي تحققت، والنجاح الباهر للمشاريع الكبرى التي تُنفَّذ على أرض المملكة مثل: نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقديَّة وغيرها، والرؤية المستقبليَّة الطموحة للمملكة، قد ألهمتنا لإطلاق "سعودي آريبيا بروبرتي أواردز"، هذه الجائزة التي تُعبِّر عن التزامنا بتسليط الضوء على الإنجازات العقاريَّة المتميِّزة التي تتحقق على أرض المملكة؛ مما يمنحنا فرصة المُساهمة في تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ اقتصاديٍّ عالميّ، ووجهةٍ رائدةٍ للاستثمار.