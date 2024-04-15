"إنترناشونال بروبرتي ميديا" تطلق "سعودي آريبيا بروبرتي أواردز" أول جائزة عقارية عالمية تحمل اسم المملكة العربية السعودية

أعلنت "إنترناشونال بروبرتي ميديا"، الشركة العالميَّة الرائدة التي تُعتبر من أكثر المنظمات موثوقيَّة في منح جوائز عقاريَّة عالميَّة، عن إطلاق مسارٍ خاصٍّ ضمن جوائزها العالميَّة تحت اسم "سعودي آريبيا بروبرتي أواردز"، التي تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وتُمنح بناءً على معايير دقيقة ومعتمَدة عالميًّا؛ مما يؤكد قوة وموثوقية القطاع العقاريّ السعوديّ، ويعكس نموَّه المتسارع وتطوُّره الهائل، ويُعزِّز من مكانة المملكة كمركزٍ اقتصاديٍّ رائدٍ على الساحة الدوليَّة.
من جانبه، صرَّح "ستيوارت شيلد"، المؤسِّس ورئيس مجلس إدارة "إنترناشونال بروبرتي ميديا": تُعدُّ المملكة العربيَّة السعوديَّة قوةً اقتصاديَّةً هائلة، ويُظهر القطاع العقاريُّ فيها متانة، ونموًّا متسارعًا، وتطوُّرًا ملحوظًا؛ مما جعلها وجهةً جاذبةً للمستثمرين العالميين.
وأضاف: إن الإنجازات البارزة التي تحققت، والنجاح الباهر للمشاريع الكبرى التي تُنفَّذ على أرض المملكة مثل: نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقديَّة وغيرها، والرؤية المستقبليَّة الطموحة للمملكة، قد ألهمتنا لإطلاق "سعودي آريبيا بروبرتي أواردز"، هذه الجائزة التي تُعبِّر عن التزامنا بتسليط الضوء على الإنجازات العقاريَّة المتميِّزة التي تتحقق على أرض المملكة؛ مما يمنحنا فرصة المُساهمة في تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ اقتصاديٍّ عالميّ، ووجهةٍ رائدةٍ للاستثمار.
ودعا "شيلد" الشركات العقاريَّة السعوديَّة للمشاركة في هذه الجائزة العالميَّة التي تُطلَق بالتوازي مع جائزة "آريبيان بروبرتي أواردز"، وذلك من خلال التقديم عبر الرابط المخصَّص للجائزة، حيث تُتاح لهم الفرصة لعرض مشاريعهم العقاريَّة للتنافس محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
بدوره، عبَّر محمد الحمود، المتحدث الرسمي للجوائز العالميَّة في المنطقة العربيَّة، عن فخره وسعادته بإطلاق جائزةٍ عقاريَّةٍ عالميَّةٍ تحمل اسم المملكة العربيَّة السعوديَّة، مؤكدًا على تقديم الدعم والمشورة للشركات العقاريَّة السعوديَّة الراغبة في الانضمام لهذا الحدث البارز، الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى المملكة.
وأضاف: نرصد باستمرار التطوُّر السريع في السوق العقاريِّ بالمملكة، والجهود الكبيرة والمستمرَّة التي تُبذَل لتحديث البنية التحتيَّة وتطوير المشاريع العمرانيَّة الكُبرى، وتوفير بيئةٍ استثماريَّةٍ آمنةٍ جاذبةٍ للمستثمرين؛ مما أسهم بشكلٍ فعَّال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعكس مدى النضج والاحترافيَّة التي وصل إليها هذا القطاع الحيوي، الذي يُعدُّ أحد أهم القطاعات التي تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تهدف إلى بناء مستقبلٍ مزدهرٍ للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن “إنترناشونال بروبرتي أواردز”، التي انطلقت منذ نحو 30 عامًا في المملكة المتحدة، قد حظيت بثقة القطاع العقاريِّ العالمي؛ لكون الجوائز التي تُقدِّمها يُشرف عليها نخبة تضمُّ أكثر من 100 خبير متخصِّص في مجالات العقارات، التسويق، التصميم الداخلي، التطوير، والهندسة المعماريَّة؛ مما يضمن الشفافية والموضوعيَّة في تقييم الإنجازات العقارية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة قد دعت جميع الشركات العقارية إلى الإسراع بترشيح مشاريعهم للجائزة من خلال الدخول على الرابط الخاص بالجائزة propertyawards.net، وتستقبل الجهة المنظمة استفساراتكم على awards@bernaysmedia.com .