العيادات المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها وتوزيع مساعدات غذائية وطبية في عدة دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية المتنوعة في عدد من الدول، شملت تقديم خدمات طبية، وتنفيذ عمليات جراحية، وتوزيع مساعدات غذائية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.
ففي اليمن، واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث راجعها 71 مستفيدًا خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2025م. وبلغ عدد مراجعي عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 24 مريضًا، وعيادة الطوارئ 10 مرضى، وعيادة الباطنية 21 مستفيدًا، وعيادة أمراض الصحة الإنجابية 3 مستفيدات، فيما استفاد 13 شخصًا من قسم التوعية والتثقيف.
وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 58 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 58 مريضًا، ونُفذت نشاطان للتخلص من النفايات، كما راجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيد واحد.
وفي جمهورية تشاد، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 750 سلة غذائية في ولاية كانم، استفاد منها 4.500 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع تقديم المساعدات العينية.
أما في قطاع غزة، فأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز في المستشفى الأهلي العربي 50 عملية جراحية متقدمة ومتخصصة في جراحة العظام، وقدم خدماته لـ 402 مريض في عيادة طب العظام، وذلك ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام المنفذ خلال الفترة من 5 حتى 27 ديسمبر 2025م، دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية.
وفي السودان، وزّع المركز 2.000 كرتون تمر في محلية شيكان بولاية شمال كردفان، استفاد منها 8.048 فردًا، ضمن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في جمهورية السودان.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة في الجمهورية اللبنانية 1.650 سلة غذائية و1.650 كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظة جبل لبنان ومحافظة عكار، استفاد منها 8.250 فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في لبنان.
وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعمًا للمحتاجين والمتضررين، وتعزيزًا لقيم التضامن الإنساني في مختلف أنحاء العالم.