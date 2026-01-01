العيادات المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها وتوزيع مساعدات غذائية وطبية في عدة دول

ففي اليمن، واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث راجعها 71 مستفيدًا خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2025م. وبلغ عدد مراجعي عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 24 مريضًا، وعيادة الطوارئ 10 مرضى، وعيادة الباطنية 21 مستفيدًا، وعيادة أمراض الصحة الإنجابية 3 مستفيدات، فيما استفاد 13 شخصًا من قسم التوعية والتثقيف.