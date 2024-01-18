يد صناعية تتحرك بإشارات الدماغ.. جامعة عبدالرحمن بن فيصل تسجل 680 براءة اختراع

وأفاد بأن الاختراعات الممنوحة تناولت صحة الإنسان بـ112 اختراعًا، وفي اقتصاد المستقبل 25 اختراعًا، وفي الريادة في مجال الطاقة والصناعة بـ64 اختراعًا، وفي استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية 51 اختراعًا؛ منوهًا بأن الهدف من هذه الابتكارات، هو أن يكون لها أثر اقتصادي واجتماعي.