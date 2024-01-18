يد صناعية تتحرك بإشارات الدماغ.. جامعة عبدالرحمن بن فيصل تسجل 680 براءة اختراع

سجلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من العام 2014م وحتى 2023م، 680 براءة اختراع في العديد من التخصصات والمجالات.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"؛ أوضح نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للبحث العلمي والابتكار الدكتور فهد الحربي، أنه تم تحقيق 428 اختراعًا مسجلًا، و252 اختراعًا ممنوحًا خلال العشر سنوات الماضية.
وأكد أن التركيز يتم على الأولويات مثل: محور صحة الإنسان، إضافة إلى الطاقة واستدامة البيئة والتقنيات الطبية، التي منها ابتكار يد صناعية تعتمد على تقنية الروبوت يتم تحريكها بناءً على الإشارات الكهربائية من الدماغ، وابتكار نسيج طبي يقاوم انتشار الفيروسات.
وأبان أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 100 جامعة عالمية لتسجيل براءات الاختراع؛ حيث حلت في العام 2021م في المرتبة الـ58 عالميًّا، و3 محليًّا بـ45 براءة اختراع، كما حلت الجامعة في عام 2022م في المرتبة الـ79 عالميًّا، و3 محليًّا بـ42 براءة اختراع.
وأفاد بأن الاختراعات الممنوحة تناولت صحة الإنسان بـ112 اختراعًا، وفي اقتصاد المستقبل 25 اختراعًا، وفي الريادة في مجال الطاقة والصناعة بـ64 اختراعًا، وفي استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية 51 اختراعًا؛ منوهًا بأن الهدف من هذه الابتكارات، هو أن يكون لها أثر اقتصادي واجتماعي.