استطلاع أوشك على نهايته: مشروع قرار لتطوير منهجية اعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروعًا للتصويت، يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام، والتكامل بين أنظمة النقل العام. ويتمثل المشروع في تعديل منهجية اعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة.