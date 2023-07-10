وافدون يتقمصون شخصيات جنوبية وآخرون متسترون في سوق شعبي بسودة عسير

رصد متسوقون في السوق الشعبي بالسودة بمنطقة عسير، الذي يقع بجوار مبنى البلدية، وافدين بائعين يتقمصون زيًا شعبيًّا بشخصيات جنوبية، وكذلك آخرون متسترون يعملون لحسابهم.
وبلغت العمالة الوافدة في هذا السوق ما يقارب 95%، وظهر وافدون من الجنسية اليمنية، يبيعون العسل، ويلاحقون المارة بملاعق بها عسل، ويلحون على أن يذوقوها؛ ما أثار شكوك الكثير من المتسوقين.
وهناك جنسيات أخرى من الرجال والنساء، يتقمصون دور الجنوبي، ويبيعون منتجات محلية بهدف تسويقها.
ودعا المتسوقون الذين رصدوا الموقف الجهات المختصة في أمانة منطقة عسير وفي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي جهات أخرى لها علاقة، إلى العمل على إيقاف هذه المخالفات، وتكثيف الرقابة؛ ليكون الزائر لهذه المنطقة مطمئنًا.