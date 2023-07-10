وافدون يتقمصون شخصيات جنوبية وآخرون متسترون في سوق شعبي بسودة عسير

وبلغت العمالة الوافدة في هذا السوق ما يقارب 95%، وظهر وافدون من الجنسية اليمنية، يبيعون العسل، ويلاحقون المارة بملاعق بها عسل، ويلحون على أن يذوقوها؛ ما أثار شكوك الكثير من المتسوقين.