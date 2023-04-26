إنجازات رؤية 2030 تتوالى.. من الاقتصاد والسياحة والسكن وصولاً لتمكين المرأة

ومن الإنجازات المهمة للرؤية أيضاً، أنها نجحت في التحدي الأكبر، بزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل، وحل أزمة السكن التي عانى منها المجتمع السعودي في وقت سابق، حيث وعدت الرؤية بالوصول إلى نسبة تملك للمساكن، تصل إلى 70% بحلول عام 2030، واليوم تحقق الرؤية نسبة جديدة، وزادت ملكية المنازل بأكثر من 13%، ويحظى اليوم أكثر من 60% من السعوديين بملكية منازلهم.