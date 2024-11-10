رئيس البرلمان العربي: المملكة تقف دائماً بجانب صوت الحق والعدل ولا تدخر جهداً لدعم القضايا العربية العادلة

ثمَّن رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، دعوة المملكة العربية السعودية لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية؛ لحشد الجهود الدولية على المستويات كافة لوقف نزيف الدماء في غزة ولبنان، مؤكداً أن دعوة المملكة تأتي في وقت مهم من أجل الضغط على المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال في قطاع غزة والجمهورية اللبنانية.
وقال "اليماحي": "إن الدعوة لعقد هذه القمة تأتي امتداداً للجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على المستويات كافة"، مؤكداً أن المملكة تقف دائماً بجانب صوت الحق والعدل ولا تدخر جهداً من أجل دعم القضايا العربية العادلة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.