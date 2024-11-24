انطلاق اللقاء التعارفي الأول للأوقاف العاملة في الحرم المكي

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن الأوقاف العاملة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام؛ ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوقفية.