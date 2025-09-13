الحملات الميدانية المشتركة تضبط (21339) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 / 03 / 1447هـ الموافق 04/ 09 / 2025م إلى 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21339) مخالفًا، منهم (12955) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4198) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4186) مخالفًا لنظام العمل.