مدير "تعليم الرياض" يُقرِّر تطبيق الهيكلة الجديدة ووثيقة التشكيلات الإشرافية بإدارات المحافظات

أصدر مدير تعليم الإدارة العامة بمنطقة الرياض قرارًا بتطبيق الهيكلة الجديدة ووثيقة التشكيلات الإشرافية في إدارات المحافظات ابتداء من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م، والرفع بأسماء المرشحين لمناصب المساعد لمدير التعليم للشؤون التعليمية ومدير الخدمات ومدير الموارد البشرية في إدارات التعليم بالمحافظات، إضافة إلى منح صلاحيات تكليف مديري الوحدات التنظيمية لمديري التعليم بإدارات التعليم في محافظات منطقة الرياض.
أولاً: يتم تطبيق الهيكلة الجديدة ووثيقة التشكيلات الإشرافية لإدارات التعليم ومكاتب التعليم في محافظات منطقة الرياض وفق الأدلة الواردة أعلاه، وذاك بدءًا من ١/ ١٠/ ٢٠٢٤م.
ونص القرار ثانيًا على أنه يتم التنسيق لتطبيق الهيكلة وما يتبعها من إجراءات بين الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والإدارات والأقسام المناظرة لها في المحافظات.
وجاء ثالثًا: الرفع بأسماء المرشحين لمنصب مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ومدير الخدمات ومدير إدارة الموارد البشرية في المحافظات لأمانة التعليم.
وجاء رابعًا: تمنح صلاحية اعتماد تكليف مديري الوحدات التنظيمية بإدارة التعليم بالمحافظات لمديري التعليم المرفقة أسماؤهم (مديري إدارة التعليم بمنطقة الرياض) لمدة عام من تاريخه، وذلك وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات المنظِّمة لذلك.