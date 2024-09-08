مدير "تعليم الرياض" يُقرِّر تطبيق الهيكلة الجديدة ووثيقة التشكيلات الإشرافية بإدارات المحافظات

أصدر مدير تعليم الإدارة العامة بمنطقة الرياض قرارًا بتطبيق الهيكلة الجديدة ووثيقة التشكيلات الإشرافية في إدارات المحافظات ابتداء من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م، والرفع بأسماء المرشحين لمناصب المساعد لمدير التعليم للشؤون التعليمية ومدير الخدمات ومدير الموارد البشرية في إدارات التعليم بالمحافظات، إضافة إلى منح صلاحيات تكليف مديري الوحدات التنظيمية لمديري التعليم بإدارات التعليم في محافظات منطقة الرياض.