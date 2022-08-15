جناح "المؤلف السعودي" بمعرض الرياض للكتاب يستقبل طلبات الكتاب

وأتاحت الهيئة التسجيل لمدة أسبوعين من تاريخ اليوم وحتى 30 أغسطس عن طريق الرابط : https://bookfairs.moc.gov.sa/signup?profile=author

ويمكن للمؤلفين السعوديين الذين لديهم الحقوق القانونية لبيع الكتب، المشاركة في جناح "المؤلف السعودي"، الذي يستهدف عرض 200 عنوان بواقع عنوان واحد لكل مؤلف فقط؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المؤلفين، على أن تختار هيئة الأدب والنشر والترجمة العناوين المشاركة في الجناح بعد اجتياز المؤلف للتقييم.