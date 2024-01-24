للمرة الأولى في بيشة.. نجاح عملية استئصال ورم بالمنظار من كلية مريض سبعيني

نجح فريق طبي مختص بمستشفى الملك عبدالله ولأول مرة، في بيشة باستخدام التقنيات الحديثة، من إنهاء معاناة مريض سبعيني مع آلام مزمنة في الكلية.
وتفصيلاً، قالت "صحة بيشة" إن المريض يبلغ من العمر 70 سنة، وصل إلى المستشفى وهو يعاني آلاماً في الكلية اليُمنى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم في الكلية بمقاس 10 سم.
وأضافت "صحة بيشة": " تم تجهيز المريض وإجراء عملية له بالمنظار واستئصال جذري للورم عن طريق المنظار الجراحي، وتكللت جهود الطاقم الطبي بنجاح العملية - بحمد الله - ومتابعة حالته الصحية إلى أن خرج من المستشفى بصحة جيدة".
وذكر الفريق الطبي أنه تم استخدام التقنيات الحديثة في العملية والتي تستبدل الشق الجراحي التقليدي وتُقلل معاناة المريض وتُسرّع نسبة الشفاء، فيما أجرى العملية الدكتور "عبدالله عائض الشهراني" استشاري جراحة مناظير الكلى والروبوتات، والدكتور "ياسين تواتي" أخصائي جراحة كلى ومسالك، والدكتور "نادر" استشاري تخدير.
يذكر أن قسم العيادات الداخلية والخارجية بالمستشفى استقبل خلال شهر ديسمبر الماضي 9906 حالات فيما أجرى 778 جلسة غسيل دموي خلال هذه الفترة وعمل أكثر من 306 عمليات بجراحة اليوم الواحد في المستشفى.