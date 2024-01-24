للمرة الأولى في بيشة.. نجاح عملية استئصال ورم بالمنظار من كلية مريض سبعيني

وتفصيلاً، قالت "صحة بيشة" إن المريض يبلغ من العمر 70 سنة، وصل إلى المستشفى وهو يعاني آلاماً في الكلية اليُمنى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم في الكلية بمقاس 10 سم.