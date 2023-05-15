أمير الباحة يناقش أعمال مشروع تطوير مطار الملك سعود

ترأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، اجتماع مناقشة أعمال مشروع تطوير مطار الملك سعود، بحضور الرئيس التنفيذي للمشروع المهندس علي بن محمد مسرحي، وعدد من قيادات هيئة الطيران المدني وشركة مطارات والمقاول المنفذ للمشروع، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبه، وذلك ضمن أعمال غرفة عمليات متابعة المشاريع بإمارة المنطقة.
واستمع إلى شرح عن المشروع ومراحل تنفيذه، كما تمت مناقشة سير الأعمال، مؤكداً ضرورة متابعة الإنجاز؛ لكون المنطقة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، ويعدّ رافداً من الروافد الأساسية للسياحة في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة، من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين.
ووجّه الأمير حسام بن سعود باستمرار التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة؛ لمتابعة العمل والرفع العاجل بما يستجد فيه.