أمير الباحة يناقش أعمال مشروع تطوير مطار الملك سعود

واستمع إلى شرح عن المشروع ومراحل تنفيذه، كما تمت مناقشة سير الأعمال، مؤكداً ضرورة متابعة الإنجاز؛ لكون المنطقة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، ويعدّ رافداً من الروافد الأساسية للسياحة في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة، من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين.