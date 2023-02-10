اليد السعودية الحانية.. حملات إغاثية ومساهمات مالية تُخفِّف من أوجاع المنكوبين في سوريا وتركيا

وجاء تنفيذ توجيه القيادة سريعًا أيضًا؛ فسرعان ما أنشأت الرياض جسرًا إغاثيًّا جويًّا، غادرت من خلاله الطائرات السعودية، التي وصلت حتى الوقت الراهن إلى 6 طائرات، نحو سوريا وتركيا، تحمل على متنها آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية، التي تشمل المواد الغذائية، والخيام، والبطانيات، والبُسط، والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية.