اختيار "مدير مكتب المملكة" عضواً بلجنتَيْن في المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي

ويرأس اللجنة حالياً، المدير التنفيذي للأرجنتين، وتضم في عضويتها المديرين التنفيذيين لكل من: المملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، والهند، وروسيا، واليابان، وكندا.