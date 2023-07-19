ناصر بن حمد آل خليفة يصل إلى جدة.. ونائب أمير مكة في استقباله

وصل الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.