طقس بداية الأسبوع .. الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.