البقمي: ميزانية 2026 تعزز شراكة القطاع الخاص لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام

يؤكد الكاتب الصحفي د. شجاع البقمي أن إعلان ميزانية تتجاوز 1.3 تريليون ريال يعكس نهجًا ماليًا توسعيًا مدروسًا، يوازن بين متطلبات التحول الاقتصادي واستدامة النمو في القطاعات الحيوية، مشددًا على أن القطاع الخاص لم يعد مجرد داعم، بل شريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد السعودي.