صيانة وإصلاح وتطوير كامل لـ"عقبة شعار" شريان الاقتصاد بجنوب المملكة

لم يكن يخطر ببال أحد، أن يتنقل الناس بين جبال السروات وتهائم منطقة عسير ومنهما إلى بقية أرجاء ومدن المملكة، بكل يسر وسهولة، حتى جاء مشروع عقبة شعار، ذلك الشريان الاقتصادي والسياحي والاجتماعي والصحي والذي غير من مجرى الحياة، بعدما كان حلمًا أن تقطع أكثر من 14 كيلاً سيرًا على الأقدام بجنبات جبال صماء ذات الارتفاع الشاهق، فكيف هو الحال الآن والشاحنات الضخمة والسيارات المختلفة وصهاريج الوقود تسير بداخلها عبر 11 نفقًا تخترق تلك الجبال.