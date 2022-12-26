أمين الطائف يوقّع عقدين لمشروع النقل العام بـ100 مليون ريال

وأوضح أمين الطائف أن "تكامل التنسيق بين الأمانة والهيئة العامة للنقل، حول هذا المشروع الحيوي سيكون له أثره في تطوير خدمات النقل العام بالتقنيات الحديثة وتقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة، من خلال المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية، وسيمنح المشروع مدينة الطائف نظام نقل عالميًا آمنًا وموثوقًا لخدمة السكان، ونعمل من خلال هذا المشروع على تطوير نظام النقل ليكون نظامًا مستدامًا".