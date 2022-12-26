أمين الطائف يوقّع عقدين لمشروع النقل العام بـ100 مليون ريال

وقّع أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ، اليوم الاثنين، عقدين لمشروع شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف، بتكلفة تناهز 100 مليون ريال.
جاء ذلك برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، وبحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.
ويهدف العقد الأول إلى تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" لمدة 5 سنوات، ويأتي العقد الثاني لتنفيذ خدمات البنية التحتية لشبكة النقل العام بالحافلات بمدينة الطائف مع شركة "صرح المنامة"، لمدة 360 يومًا.
ويخدم هذا مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، أكثر من مليوني مستفيد سنويًا، عبر 9 مسارات رئيسية، تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال 182 نقطة توقف.
كما يتضمّن المشروع 58 حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة تشغيل يوميًا، وبما يسهم في خدمة المستفيدين من سكان المحافظة وزائريها وتحسين تجربتهم.
وقال رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور "الرميح": إن مشروع النقل العام بالحافلات بمحافظة الطائف يأتي تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تركز على تعزيز ثقافة النقل العام، وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة لتبلغ 15% في العام 2030".
وأضاف: هذا المشروع سيسهم في توفير خيارات تنقل متعددة للسكان، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان، ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وتسهيل حركة التنقل داخلها والمناطق التابعة لها، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وأشار "الرميح" إلى أن هذا المشروع سيدعم توطين الفرص الوظيفية في قطاع النقل في محافظة الطائف، عبر فتح المجال وإتاحة الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة الواعدة؛ ليسهموا في تطوير صناعة النقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.
وقال أمين الطائف المهندس يوسف الصايغ: إن هذه المشروعات سيكون لها أثرها الواضح في خطط وبرامج التنمية بالطائف؛ إذ تحقق مستهدفًا رئيسًا لرؤية المملكة 2030؛ لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة، وبالتالي دعم نمو الاقتصاد المحلي، من خلال النهوض بالمجالات التجارية والاجتماعية والعمرانية والبيئية.
كما أوضح أن ذلك يعزز جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، وفتح قنوات استثمارية جديدة بالمنطقة، وتوفير خدمات النقل العام لأهالي الطائف وزوارها، مع توفير المحطات الخاصة بالحافلات والخدمات المتعلقة بها، وتغطية كل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بإذن الله.
وقال "الصايغ": إن هذه المشروعات جاءت بدعم من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- واهتمام ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ حيث ستوفر خيارات تنقل متعددة لسكان المحافظة، وتسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة، وتقلل الازدحام المروري في الطرق، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وأوضح أمين الطائف أن "تكامل التنسيق بين الأمانة والهيئة العامة للنقل، حول هذا المشروع الحيوي سيكون له أثره في تطوير خدمات النقل العام بالتقنيات الحديثة وتقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة، من خلال المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية، وسيمنح المشروع مدينة الطائف نظام نقل عالميًا آمنًا وموثوقًا لخدمة السكان، ونعمل من خلال هذا المشروع على تطوير نظام النقل ليكون نظامًا مستدامًا".
وأكد المدير التنفيذي للنقل العام في "سابتكو" تركي الصبيحي، أهمية مشروع النقل العام داخل مدينة الطائف، والتي تعد من المدن الحيوية في المنطقة؛ لما تمتاز به من مقومات سياحية؛ حيث سيسهم هذا المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتنظيم حركة النقل.
وأوضح "الصبيحي" أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لتوسع المملكة في تقديم خدمات النقل العام عبر تشغيل شبكات للنقل داخل المدن؛ تحقيقًا لمستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030م، مؤكدًا جاهزية "سابتكو" لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والسلامة وبمتابعة على مدار الساعة من مركز مراقبة الأسطول.