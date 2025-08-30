"التعاون الخليجي": إدانة أوروبية لانتهاكات الاحتلال تكشف وحشيته وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا
رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بالبيان الصادر عن وزراء خارجية آيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الذي أدان الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية نيتها البقاء بشكل دائم في مدينة غزة.
وأكد البديوي أن هذه المواقف الأوروبية تكشف حجم الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما يجري يمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية والأممية التي أقرها المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته إلى تحرك عاجل وفوري، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات ووقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين في غزة.
كما جدّد البديوي التأكيد على الموقف الثابت والدائم لمجلس التعاون في التصدي لهذه الانتهاكات، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.