"التعاون الخليجي": إدانة أوروبية لانتهاكات الاحتلال تكشف وحشيته وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا

وأكد البديوي أن هذه المواقف الأوروبية تكشف حجم الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما يجري يمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية والأممية التي أقرها المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار.