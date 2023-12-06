"الراجحي" يرعى فعاليات يوم التطوع ويُكَرّم الفائزين بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورتها الثالثة

وقال الراجحي في كلمته خلال الحفل: "امتدادًا لجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، فقد حددت الوزارة عام 2025 للوصول لهذا الهدف بإذن الله؛ وذلك من خلال تضافر جهود المتطوعين، والتكامل مع القطاعات المعنية كافة". وكشف عن بعض الإحصاءات التطوعية؛ مبينًا أن عدد المتطوعين في العام الجاري 2023م بلغ (725.744) متطوعًا ومتطوعة، أسهموا في التطوع من خلال (427.481) فرصة تطوعية طرحتها المنصة الوطنية للعمل التطوعي، قدموا عبرها (44.379.811) ساعة تطوعية، واستفاد منها أكثر من (64 مليون) مستفيد.