إعادة انتخاب السعودية لرئاسة مجموعة عمل البيانات في منظمة الجمارك العالمية

وتأتي إعادة انتخاب ممثل المملكة في مجموعة العمل نتيجةً للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحقّقة خلال المدة الماضية من رئاستها للمجموعة، بالإضافة إلى تميّز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال البيانات والتحليلات، والجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في رسم استراتيجيات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، ومعايير الإحصاءات وبناء القدرات؛ للوصول إلى أفضل الممارسات المرتبطة بإنتاج وتحليل البيانات، وذلك على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة.