عدد سكان الرياض يصل 17 مليونًا في 2030.. وإعلان بناء مطار عملاق قريبًا

تجاوزت القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية المتعلقة برؤية 2030، التي أُطلقت في 2016، نحو 1.1 تريليون دولار.
وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط في شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك: "السعودية ستصبح أكبر موقع بناء في العالم، وذلك مع التحول الهائل الذي يحدث في أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، في ظل أكثر من ٥٥٥ ألف وحدة سكنية، وأكثر من 275 ألف جناح فندقي، وأكثر من 4.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة المتوقعة بحلول عام 2030، إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية التي تقع في صميم خط التحول".
وفي الوقت الحالي هناك أكثر من 15 مشروعًا عملاقًا في مراحل مختلفة من البناء في جميع أنحاء السعودية. وتعد العاصمة الرياض نفسها للنمو الهائل؛ إذ يُتوقع أن يقترب عدد سكانها إلى 17 مليون بحلول عام 2030، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
كما يشير تقرير الشركة إلى خطط السعودية لتدشين مطار دولي عملاق جديد كليًّا، ومن المتوقع إعلان تفاصيله قريبًا.