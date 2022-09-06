عدد سكان الرياض يصل 17 مليونًا في 2030.. وإعلان بناء مطار عملاق قريبًا

وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط في شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك: "السعودية ستصبح أكبر موقع بناء في العالم، وذلك مع التحول الهائل الذي يحدث في أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، في ظل أكثر من ٥٥٥ ألف وحدة سكنية، وأكثر من 275 ألف جناح فندقي، وأكثر من 4.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة المتوقعة بحلول عام 2030، إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية التي تقع في صميم خط التحول".