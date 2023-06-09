عقوبات تطول المقصرين.. غيبوبة طالب الصعق الكهربائي بجازان تتواصل.. وهذه مطالب الأسرة

وكانت أسرة الطالب سطام فقيه قد كشفت لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي تعرَّض لها ابنها في مدرسة تتبع مكتب تعليم أبو عريش بمنطقة جازان، مبينين أن نقله من المدرسة إلى المستشفى كان عبر سيارة شقيقه، واحترقت في الطريق قبل أن تصل إلى المستشفى، وتم إنقاذ المصاب مرة أخرى ونقله للمستشفى.