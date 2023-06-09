عقوبات تطول المقصرين.. غيبوبة طالب الصعق الكهربائي بجازان تتواصل.. وهذه مطالب الأسرة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان إجراءاتها حيال قضية الطالب سطام، الذي تعرَّض لصعق كهربائي في مدرسته.
وإلحاقًا للبيان الصادر من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حول تعرُّض أحد طلابها لتماس كهربائي، أوضح المتحدث الرسمي بتعليم جازان رجاء العطاس أن اللجان المكلفة بتعليم جازان أنهت إجراءاتها المتعلقة بتفاصيل هذه الحادثة.
وأصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي جملة من العقوبات، شملت جميع مَن ثبت تقصيرهم، كما تمت إحالة عدد منهم لجهات الاختصاص؛ لاستكمال ما يخصها من إجراءات نظامية متبعة.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة أهمية متابعة جميع اللجان في الإدارة والمكاتب والمدارس الخاصة إجراءات الأمن والسلامة والصيانة في المباني المدرسية، وضرورة قيامها بدورها الفعال لمنع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.
يأتي هذا فيما يواصل تعليم جازان تنسيقه الدائم والمستمر مع الشؤون الصحية بالمنطقة؛ لمتابعة حالة الطالب الصحية، والإجراءات المتعلقة بنقله لمستشفيات متخصصة، وفقًا للتقارير الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.
وأشارت الأسرة في حديثها لـ"سبق" إلى أن الابن سطام يرقد في العناية المركزة تحت الأجهزة الطبية، ولم يتم إخلاؤه طبيًّا حتى هذا اليوم، مناشدين إخلاءه طبيًّا.
وكانت أسرة الطالب سطام فقيه قد كشفت لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي تعرَّض لها ابنها في مدرسة تتبع مكتب تعليم أبو عريش بمنطقة جازان، مبينين أن نقله من المدرسة إلى المستشفى كان عبر سيارة شقيقه، واحترقت في الطريق قبل أن تصل إلى المستشفى، وتم إنقاذ المصاب مرة أخرى ونقله للمستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس أن الإدارة تابعت ما تعرَّض له أحد طلابها ظُهر الأربعاء 4/ 11/ 1444هـ بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبو عريش، وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مبينًا أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت بالاطمئنان على حالة الطالب الصحية سائلين الله له الشفاء العاجل.