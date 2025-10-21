"بيئة العرضيات" تنفذ جولات رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات عددًا من الجولات الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضمان سلامة المنتجات الغذائية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والصحة العامة، وتحقيق بيئة آمنة وصحية للمستهلكين.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه أن هذه الجولات تأتي ضمن الخطة الدورية الرقابية لمتابعة مدى التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة وجودة المنتجات، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة قامت برصد مستوى النظافة العامة، وطرق عرض المنتجات الحيوانية والزراعية، ومدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة من الوزارة.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة البيئية وصون الموارد الطبيعية وحماية صحة الإنسان والحيوان، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الأسواق وتطوير منظومة الرقابة يمثلان أحد المحاور الرئيسية في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في المنطقة.