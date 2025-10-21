"بيئة العرضيات" تنفذ جولات رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة

من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة البيئية وصون الموارد الطبيعية وحماية صحة الإنسان والحيوان، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الأسواق وتطوير منظومة الرقابة يمثلان أحد المحاور الرئيسية في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في المنطقة.