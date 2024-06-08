220 من فتيات الكشافة السعودية يشاركن بخدمة ضيوف الرحمن مع أمن الحرم

وبارك المديرس الجهود التي تقوم بها في هذا الشأن الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله بن محمد، رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، التي تحرص على أن تكون فتيات الكشافة حاضرات في شتى مجالات العمل التطوعي الكشفي؛ حيث أضحت منجزاتهن نبراسًا يحتذى به بصفتهن شريكًا فاعلًا وأساسيًّا في رفعة وطنهن ونمائه بكل جدارة؛ وهو ما يتّسق مع ما تحظى به الفتاة السعودية من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة، ومنحها سبل التمكين كافة؛ مما جعلها تشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة وعزّز من دورها ووجودها في مختلف الميادين، ومن بينها العمل الكشفي التطوعي.