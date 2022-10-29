مركز الأطراف الصناعية في سيئون باليمن يخدم 318 مستفيدًا خلال سبتمبر

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ318 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر سبتمبر 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتَضمن المشروع تقديم 1.631 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 65%، ونسبة الإناث 35%؛ بينما شكّلت نسبة النازحين 19% والمقيمين 81% من إجمالي المستفيدين؛ فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ34 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.
وتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 284 مريضًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة -ممثلةً في المركز- لرفع إمكانيات القطاع الصحي، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
على صعيد آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 840 سلة غذائية في إقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، استفادت منها العائلات الأشد حاجة من مختلف الجنسيات.
جاء ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة -ممثلة في المركز- لدعم الأمن الغذائي في الدول الشقيقة والصديقة.