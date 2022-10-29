مركز الأطراف الصناعية في سيئون باليمن يخدم 318 مستفيدًا خلال سبتمبر

على صعيد آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 840 سلة غذائية في إقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، استفادت منها العائلات الأشد حاجة من مختلف الجنسيات.