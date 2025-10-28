التوسع في نظام شراء المحكومية… خطوة نحو عدالة شاملة وإصلاح مستدام

في خطوة تعكس تطور الفكر العدلي والإنساني في المملكة، يبرز مقترح التوسع في نظام شراء المدة المتبقية من المحكومية ليشمل فئات أوسع من النزلاء، من بينهم المواطنون السعوديون، ونزلاء دور الملاحظة، ومؤسسات رعاية الفتيات، ليكون أحد أهم التحولات في مفهوم العدالة الإصلاحية التي توازن بين العقوبة والتقويم.