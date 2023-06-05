برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تنظم معرضًا لتهيئة طلابها لسوق العمل

ولفت "السلمي" إلى أن الجامعة من خلال تنظيم وإقامة هذا المعرض تتطلع إلى بناء علاقة تكاملية مع مختلف الجهات والشركات، بما ينعكس إيجابًا على تهيئة طلابها وطالباتها لسوق العمل، بالإضافة إلى تحقيق رعاية ودعم للمشروعات الابتكارية لتكون منتجات وطنية في سوق العمل، وكذلك إيجاد فرص استثمارية تنعكس على مشروعات الجامعة والأخرى الناشئة في المنطقة.