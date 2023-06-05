برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تنظم معرضًا لتهيئة طلابها لسوق العمل

تنظم جامعة الملك خالد، غدًا الثلاثاء، المعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل، برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تحت مسمى "KKU EXPO 2023" وذلك لمدة ثلاثة أيام في المدينة الجامعية بالفرعاء.
ويأتي تنظيم المعرض لتهيئة طلاب وطالبات الجامعة للتعرف على أهم المهارات الأساسية والمهنية المطلوبة لسوق العمل، وإيجاد الفرص المستقبلية لهم، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري.
وثمّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اهتمام أمير منطقة عسير، ورعايته للمعرض، مقدمًا شكره لوزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، على ما تحظى به الجامعة من دعم.
ولفت "السلمي" إلى أن الجامعة من خلال تنظيم وإقامة هذا المعرض تتطلع إلى بناء علاقة تكاملية مع مختلف الجهات والشركات، بما ينعكس إيجابًا على تهيئة طلابها وطالباتها لسوق العمل، بالإضافة إلى تحقيق رعاية ودعم للمشروعات الابتكارية لتكون منتجات وطنية في سوق العمل، وكذلك إيجاد فرص استثمارية تنعكس على مشروعات الجامعة والأخرى الناشئة في المنطقة.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن المعرض يقام بمشاركة 54 جهة، ما بين مؤسسات حكومية وأهلية، تقدم تجاربها وخبراتها في بيئات العمل.
وقال: إنه خلال فترة المعرض ستُعقد 12 جلسة حوارية، تتمحور حول سوق العمل ومتطلباته المستقبلية، وتتناول المهارات المطلوبة والتجارب الناجحة، إضافة إلى 36 ورشة عمل تدريبية تقدمها نخبة من رواد سوق العمل وممثلي الجهات والشركات المشاركة، إلى جانب 40 جلسة استشارية تتناول عددًا من المواضيع المتعلقة بسوق العمل وصناعة الفرص فيه.
من جانبه، قال عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي القحطاني: إن الجامعة تسعى من خلال معرض التهيئة لسوق العمل إلى تمكين الطلاب والطالبات الباحثين عن فرص تدريبية والتواصل المباشر مع الجهات المشاركة.
وأضاف: الجامعة تسعى أيضًا إلى التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تأهيل الطلاب والطالبات بالمهارات الأساسية والخبرات اللازمة لسوق العمل السعودي، ورفع مستوى جاهزية الطلاب والطالبات؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية.
وكذلك إيجاد بيئة ملائمة؛ لتمكين طلاب وطالبات الجامعة للعمل بما يحقق مستهدفات استراتيجية منطقة عسير، وتحفيزهم للاستفادة من ذوي الخبرة ممن حققوا نجاحات ملموسة في سوق العمل.
وتتيح الجامعة للراغبين في زيارة المعرض والاستفادة من خدماته من داخل وخارج الجامعة فرصة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية.