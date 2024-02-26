وزير الخارجية: الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد.. ولا يحق لأي كان استخدامه لأغراض التسلح

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال مشاركته في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى أن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمر بها مؤتمر نزع السلاح، والذي يظلّ متعثرًا عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها.