"خالد بن سعود" يطلق شارة بدء "رالي تبوك تويوتا 2024"

يشارك في السباق أكثر من 90 متسابقًا ومتسابقة، يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و18 دراجة نارية، وثمان دراجات نارية رباعية العجلات "كواد"، بمقر مدينة الملك خالد الرياضية.