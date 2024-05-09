"خالد بن سعود" يطلق شارة بدء "رالي تبوك تويوتا 2024"

أطلق نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، شارة بدء سباق "رالي تبوك تويوتا 2024"، تحت رعاية أميرِ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
جاء ذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية "تويوتا للراليات"، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.
يشارك في السباق أكثر من 90 متسابقًا ومتسابقة، يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و18 دراجة نارية، وثمان دراجات نارية رباعية العجلات "كواد"، بمقر مدينة الملك خالد الرياضية.
وألقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل، كلمة رحب في مستهلها بنائب أمير تبوك، والسائقين الدوليين والمحليين والفرق المشاركة في هذا الرالي.
وقال: "نلتقي مجددًا في حدث رياضي رفيع المستوى، يجمع الأبطال من كل أنحاء المملكة، والمنطقة والعالم".
وأضاف الأمير "خالد"، أن قطاع رياضة المحركات السعودي، شهد نموًا باهرًا السنوات القليلة الماضية، بفضل التوجيهات الحكيمة، والدعم السخي من قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وقدم الشكر والامتنان لأمير منطقة تبوك ونائبه، على ما حظي به السباق من دعم ومساندة لإنجاح هذا الرالي وتميزه.
بعد ذلك أعلن عن انطلاقة "رالي تبوك تويوتا الدولي 2024"، في نسخته الثانية، واستعرضت سيارات السباق المشاركة على ساحة المدينة الرياضية، أمام نائب أمير تبوك ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.