بـ 6 مناطق ترفيهية.. "تطوير عسير" تعلن إطلاق مهرجان صيف أبها 2022

وأشار إلى أن المهرجان يخلق وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، فضلاً عن توفيره للعديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة تتجاوز 1000 فرصة وظيفية في مجالات التنظيم وإدارة الفعاليات، مع إكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويقية، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس إيجاباً على كافة شرائح المجتمع.