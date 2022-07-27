بـ 6 مناطق ترفيهية.. "تطوير عسير" تعلن إطلاق مهرجان صيف أبها 2022

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير اليوم، انطلاق مهرجان صيف أبها 2022 تحت شعار " فوق الجبال" الذي تبدأ فعالياته غداً الخميس وتستمر حتى 24 سبتمبر، في منطقة "سما أبها".
وكشفت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ممثلي وسائل الإعلام بمشاركة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة التراث، عن جاهزية منطقة الفعاليات بمساندة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة.
وأوضح مدير المهرجان حاتم الحربي أن المهرجان يقدّم العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية عبر 6 مناطق موزعة بين: "خيرات عسير، الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون، تقام جميعها على مساحةٍ تقدّر بـ 126 ألف متر مربع".
وأضاف الحربي أن الزائر يستطيع الوصول للمهرجان من خلال حجز التذاكر إلكترونياً عبر منصة "روح السعودية" واستخدام المواقف المخصصة للسيارات البالغ عددها 3000 موقف في ساحات جامعة الملك خالد "بقريقر" ويتم استخدام النقل الترددي عبر أسطول من الحافلات للوصول إلى أرض الفعاليات إضافة إلى 2000 موقف مقابل المهرجان، فيما خصص لكبار الشخصيات 400 موقف.
وأشار إلى أن المهرجان يخلق وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، فضلاً عن توفيره للعديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة تتجاوز 1000 فرصة وظيفية في مجالات التنظيم وإدارة الفعاليات، مع إكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويقية، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس إيجاباً على كافة شرائح المجتمع.