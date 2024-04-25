"قانديه": التحصينات العلاجية حمت البشرية من الفيروسات الشرسة

وقال "قانديه": تتمتع أجهزتنا المناعية بالقدرة على التذكّر، فبمجرد أن نتعرض لجرعة أو جرعات عدة من اللقاح، نظل عادة محميين من المرض لسنوات أو عقود أو حتى مدى الحياة، وهذا ما يجعل اللقاحات فعالة للغاية.