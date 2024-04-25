"قانديه": التحصينات العلاجية حمت البشرية من الفيروسات الشرسة

قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر صالح قانديه، اليوم الخميس إن التحصينات العلاجية والوقائية أسهمت في حماية البشرية من الفيروسات الشرسة والخطرة.
وأضاف "قانديه"، بمناسبة "الأسبوع العالمي للتحصينات"، أن اللقاحات تعتبر واحدة من أهم التدخلات الصحية، لكونها آمنة وفعالة في مواجهة الفيروسات والبكتيريا وغيرها.
وتابع قائلاً: منذ العام 1796م، بدأت اللقاحات تنقذ الأرواح بشكل كبير على مستوى العالم؛ إذ كان أول تحصين ضد الجدري لمقاومة المرض، تم وقُضي على الجدري عالميًا في 1980م، نتيجة تلك التطعيمات.
وأضاف: اليوم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك لقاحات للوقاية من أكثر من 20 مرضًا مهددًا للحياة، ومساعدة الناس من جميع الأعمار على العيش حياة أطول وأكثر صحة.
ولفت إلى أن التحصين يمنع حاليًا من أربعة إلى خمسة ملايين حالة وفاة كل عام؛ بسبب أمراض خطرة ومختلفة.
واعتبر "قانديه"، أن أخطر مرض واجهه كوكب الأرض في القرن 21، هو فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"؛ لكونه وقبل اكتشاف اللقاح الخاص به أودى بحياة الملايين من البشر، وسجل أعلى قائمة في الإصابات العالمية.
كما أن خطورة فيروس كورونا، تفاقمت أكثر مع ظهور متحورات وسلالات عديدة له، مما ضاعف من جهود العلماء والباحثين في العالم للتوصل إلى لقاحات تحمي المجتمعات من الفيروس الشرس.
وأضاف "قانديه": التحصين عنصر أساسي في الرعاية الصحية الأولية وحق إنساني للجميع لكونها مهمة للوقاية من التعرض للأمراض.
وأوضح أن التطعيم يستخدم وسائل الدفاع الطبيعية للجسم لبناء القدرة على مقاومة أمراض محددة؛ بجانب أنه يقوّي الجهاز المناعي.
ولفت إلى أن اللقاحات تدرب الجهاز المناعي على تكوين الأجسام المضادة، وهي عبارة عن بروتينات ينتجها الجهاز المناعي، بشكل طبيعي لمكافحة المرض.
وقال "قانديه": تتمتع أجهزتنا المناعية بالقدرة على التذكّر، فبمجرد أن نتعرض لجرعة أو جرعات عدة من اللقاح، نظل عادة محميين من المرض لسنوات أو عقود أو حتى مدى الحياة، وهذا ما يجعل اللقاحات فعالة للغاية.
وأكد أنها تهدف أولاً إلى وقايتنا من المرض قبل اللجوء إلى العلاج بعد الإصابة به.
ونوه بأن اللقاحات تخضع لاختبار دقيق وتمر بمراحل عدة من التجريب، ويُعاد تقييمها بانتظام بمجرد بدء استخدامها.