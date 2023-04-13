"الجزائية المتخصّصة" تحدّد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المتّهم عادل معكفي

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيُّب المتهم عادل أحمد أحمد عمر معكفي، يمني الجنسية، بموجب رقم الحدود "4156926158" عن حضور جلسات المحاكمة المقرّرة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكُّن الجهة المختصّة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها؛ فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الساعة الثامنة والربع صباحًا.