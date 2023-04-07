لدعم المجتمع البحثي.. جامعة "كاوست" تجند أكثر من 100 عالم وخبير في تشغيل الأجهزة البحثية

ويهدف العلماء والمهندسون في جامعة الملك عبدالله لمواجهة التحديات العالمية من خلال تركيز جهودهم البحثية حول الموضوعات المتصلة بالماء والغذاء والطاقة والبيئة، وتقديم خبراتهم الفنية في 20 مجالًا بحثيًّا تتمحور حول هذه المجالات الإستراتيجية في بيئة تعاونية متعددة التخصصات؛ فمشروعات الجامعة البحثية تتركز في علوم الرياضيات والحساب التطبيقية، والهندسة الكيميائية والبيلوجية، وعلوم الكيمياء، والعلوم الحيوية الحاسوبية، وعلوم الحاسب الآلي، وعلوم هندسة الأرض، والهندسة الكهربائية والحاسوبية، وعلم الوراثة اللاجيني، والنظم البيئية، والحوسبة القصوى، وعلم الأحياء الوظيفية، وعلم الجينوم.