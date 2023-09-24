المحافظ يشارك العرضة مع الأهالي والمسؤولين.. عنيزة تحتفل باليوم الوطني 93

وتَضمن الحفل باليوم الوطني، مسيرة متميزة عبر فعالية "قافلة الوطن" جسّدت تماسك الوطن بمختلف أركانه؛ وذلك وسط حضور كبير وتغني عدد من الشعراء بأبيات عديدة للوطن، كما ألقى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم كلمة بهذه المناسبة الغالية.