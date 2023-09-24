المحافظ يشارك العرضة مع الأهالي والمسؤولين.. عنيزة تحتفل باليوم الوطني 93

احتفل أهالي محافظة عنيزة التابعة لإمارة منطقة القصيم أمس، باليوم الوطني الـ93، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وعدد من المسؤولين والأهالي بالمحافظة؛ وذلك في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة.
وتَضمن الحفل باليوم الوطني، مسيرة متميزة عبر فعالية "قافلة الوطن" جسّدت تماسك الوطن بمختلف أركانه؛ وذلك وسط حضور كبير وتغني عدد من الشعراء بأبيات عديدة للوطن، كما ألقى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم كلمة بهذه المناسبة الغالية.
واشتمل الاحتفال على عدد من الفعاليات منها معرض "حلم دارنا.. تحقق بنا" وعروض فرقة الفنون الشعبية، إضافة لعدد من الفعاليات المصاحبة مثل ساحة الفود ترك.
وفي ختام الحفل، شارك المحافظ مع الأهالي والمسؤولين العرضة السعودية.