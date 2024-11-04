خلال عمليتين.. منع ترويج حشيش في جدة و4278 قرصاً محظوراً في مكة
نفّذت الجهات الأمنية عمليتَيْن في محافظة جدة ومنطقة مكة المكرّمة، أسفرتا عن منع ترويج كمية من الحشيش وكمية من الأقراص المحظورة.
تفصيلاً، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مقيمَيْن من الجنسية المصرية، ومواطن؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدّر، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة على مقيمٍ من الجنسية السودانية؛ لترويجه (4,278) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.