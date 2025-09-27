اقتران القمر مع نجم "قلب العقرب" يرسم لوحة فلكية في سماء الحدود الشمالية

وأوضح مختصون في علم الفلك أن هذه الظاهرة تُعرف بالاقتران، وتعني الاقتراب الظاهري لجرمين سماويين على صفحة السماء رغم البعد الكبير بينهما. وأكدوا أن حركة القمر السريعة حول الأرض تجعل مثل هذه الظواهر تتكرر بشكل ملحوظ مع الكواكب والنجوم البارزة.