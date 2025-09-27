اقتران القمر مع نجم "قلب العقرب" يرسم لوحة فلكية في سماء الحدود الشمالية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم ظاهرة فلكية لافتة، تمثلت في اقتران القمر مع نجم قلب العقرب "أنتاريس"، وهو نجم عملاق أحمر يُعد الأشد لمعانًا في كوكبة العقرب وأحد أبرز نجوم السماء الصيفية. وقد شكّل المشهد لوحة بديعة جذبت أنظار المهتمين بالفلك والمتابعين للظواهر الكونية.
وأوضح مختصون في علم الفلك أن هذه الظاهرة تُعرف بالاقتران، وتعني الاقتراب الظاهري لجرمين سماويين على صفحة السماء رغم البعد الكبير بينهما. وأكدوا أن حركة القمر السريعة حول الأرض تجعل مثل هذه الظواهر تتكرر بشكل ملحوظ مع الكواكب والنجوم البارزة.